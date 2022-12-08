Женщина погибла во время пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы

Тело женщины, пытавшейся спастись от огня на балконе, было найдено при ликвидации пожара в девятиэтажном жилом доме на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«7 декабря в 21.09 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о загорании в квартире на 8 этаже девятиэтажного здания по адресу: Новоясеневский проспект, д.21, к.1. Происходило загорание в трёхкомнатной квартире, огонь распространился на две жилые комнаты, коридор, кухню и балкон, а также приквартирный холл 8-го этажа. Общая площадь пожара составила 60 кв.метров», – говорится в сообщении ведомства.

По прибытии пожарные обнаружили, что огонь распространилсся и на 9 этаж. Были созданы два боевых участка, а звено газодымозащитной службы направилось для проведения разведки.

Пожар был ликвидирован в 22.54. «К сожалению, есть погибшая», – добавили в департаменте.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили обстоятельства обнаружения погибшей.

«После ликвидации пожара на балконе квартиры обнаружено тело женщины. Она проживала в квартире с сыном и матерью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе отметили, что ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены прокуратурой на контроль.

Москва, Андрей Дорофеев

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