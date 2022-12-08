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Четверг, 8 декабря 2022, 11:27 мск

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Женщина и ребенок пострадали в результате поджога квартиры на северо-западе Москвы

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту пожара, в результате которого пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 6 декабря 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Демьяна Бедного, произошло возгорание, в результате которого в городскую больницу были госпитализированы 24-летняя жительница столицы и ее 2-летний сын. Следствием установлено, что возгорание произошло в результате поджога двери», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Подозреваемый в совершении поджога задержан. Им оказался 32-летний мужчина, который сегодня был доставлен в СК для проведения следственных действий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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