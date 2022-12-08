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Четверг, 8 декабря 2022, 18:08 мск

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Десятибалльные пробки: власти Москвы призвали автомобилистов не выезжать сегодня раньше 20:00

Центр организации дорожного движения правительства Москвы в связи с высокой загруженностью дорог призвал автомобилистов отложить сегодня поездки на более позднее время. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вечером ожидаем 9-10 баллов – рекомендуем отложить поездки с 17.00 до 20.00 на более позднее время. В городе идет снег – видимость ограничена. Низкие скорости, мелкие ДТП, гололедица и ремонтные работы также осложняют движение», – говорится в сообщении ведомства.

Движение будет осложнено в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области, добавили в департаменте.

Для поездок по городу рекомендуют воспользоваться метро и МЦК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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