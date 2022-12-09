Более 500 человек с января попали под колеса авто в московских дворах

Более 500 человек пострадали в ДТП, произошедших за 11 месяцев текущего года в московских дворах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления ГИБДД.

«По итогам 11 месяцев текущего года в столичных дворах зарегистрировано 547 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 551 получил ранения. Особую тревогу вызывают показатели аварийности с участием несовершеннолетних детей. За указанный период на внутридворовых территориях пострадали 138 детей, один из которых погиб», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции, самыми распространенными причинами дорожных аварий с участием детей стали непредоставление преимущества в движении пешеходу, внезапное появление ребенка на проезжей части из-за стоящего автомобиля или другого препятствия, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда в жилой зоне и несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.

«Двор является распространённым местом досуга детей. К сожалению, родители, выходя на прогулку с детьми или отпуская их гулять одних, иногда забывают о безопасности», – отметили в пресс-службе ГИБДД.

Москва, Андрей Дорофеев

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