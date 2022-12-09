Мошенники рассылали покупателям подержанные телефоны вместо новых

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 20 человек, обвиняемых в мошенничестве при торговле электронной техникой. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали в Интернете свыше двух десятков сайтов, ориентированных на покупателей телефонов и наушников популярных брендов. «Операторы колл-центров связывались с посетителями данных торговых площадок, а затем курьеры доставляли выбранные товары. После вскрытия упаковки покупатели понимали, что полученные модели не соответствуют заявленным требованиям, а также имеют признаки подделки», – рассказала Волк.

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество), и в дальнейшем соединены в одно производство.

«По версии следствия, в результате противоправной деятельности общий ущерб в размере свыше 4 млн рублей был причинен 242 гражданам», – отметила представитель МВД.

В ходе следствия обыски проводились в офисных, складских и жилых помещениях на территории Московского региона, в Самарской, Нижегородской и Ленинградской областях. Было изъято около 2500 мобильных телефонов и наушников, а также банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Выяснилось, что аферисты упаковывали подержанные телефоны в коробки и наклеивали на них идентификационные номера от новых устройств. Высокий спрос обеспечивался низкой стоимостью продаваемой электроники, которая была на 20-30% ниже рыночной.

При этом мошенники использовали SIP-телефонию и облачные серверы для хранения данных о клиентах, а также указывали реквизиты сторонних компаний, к которым не имели никакого отношения.

«В настоящее время обвинения в инкриминируемых деяниях предъявлены 20 фигурантам. Им избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суды для рассмотрения по существу», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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