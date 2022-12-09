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Пятница, 9 декабря 2022, 14:32 мск

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Пассажиры пострадали при столкновении автобуса с фурой на трассе в Подмосковье

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Рейсовый автобус столкнулся сегодня с грузовиком в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, пострадали несколько пассажиров и водитель.

«Сегодня около 11 часов 25 минут в районе деревня Малая Дубна в Орехово-Зуевском городском округе произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля. В результате происшествия пострадали пассажиры и водитель автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В связи с этим организована проверка, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре. По результатам проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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