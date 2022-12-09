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Пятница, 9 декабря 2022, 18:14 мск

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Подросток внезапно умер в Подмосковье во время школьной перемены

В подмосковных Химках во время школьной перемены умер 14-летний подросток. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 9 декабря 2022 года во время перемены в одном из учебных заведений ученик потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть несовершеннолетнего», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим, Следкомитетом проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление причины смерти мальчика. Проведен осмотр места происшествия, осуществляются опросы.

По данным СК, предварительно установлено, что у мальчика имелось хроническое заболевание.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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