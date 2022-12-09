«Это не тот прорыв, о котором говорит президент РФ»: экономические проблемы России носят сугубо политический характер

Многие решения российских властных структур по-прежнему наносят стране гораздо больший урон, чем самые жесткие санкции Запада. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, ситуация такова, что экономические проблемы носят политический характер, и Россия пока не использует свой шанс победить в противостоянии с Западом.

Как считает парламентарий, одной из ключевых проблем является политика Банка России. «Наше правительство под руководством премьер-министра [Михаила] Мишустина в течении уже почти трех лет занимается тем, что крайне эффективной политикой стимулирования социально-экономического развития в отдельных точках и блоках обеспечивает компенсацию крайне неблагоприятной макроэкономической финансовой политики. Ключевым вопросом является нормализация Банка России. Потому Банк России до сих пор ориентируется на закрепленные в законе свои обязанности по ограничению инфляции, по поддержке покупательной способности рубля. И это осуществляется ценой, в том числе, блокирования экономического развития, разрушение материального и социального капитала России. Мы это видим на примерах, когда продолжается сокращение населения страны, когда экономический рост даже планируется на таком уровне, что доля России в мировой экономике, согласно официальным прогнозам, будет продолжать сокращаться. Это не тот прорыв, о котором говорит президент РФ», – констатировал Делягин.

Парламентарий обратил внимание, что российская социально-экономическая политика остается «сформированной в своей основе при Гайдаре американскими специалистами – развитие допускается кусочно-разрывным методом». «В 90-м году наше государство создавалось как машинка для разграбления советского наследства и вывоза награбленного на Запад. Когда советское наследство кончилось – а это произошло где-то в 19-20-х годах – соответственно, Запад, осознав, что грабить и вывозить больше нечего, (решил) надо уничтожать, надо закрывать эту лавочку. То, что мы видим сегодня, это попытка нас уничтожить, как людей, которые могут теоретически попросить украденное обратно. Наше государство, которое в своей основе осталось прежним, этого не понимает и продолжает действовать в режиме – бизнес как обычно. Вот прокачка газа по территории Украины с финансированием фашистского режима, который вроде бы является уголовным преступлением по любому праву, категорический отказ признания террористической организацией даже Службу безопасности Украины, уж не говорю украинского государства в целом», – пояснил депутат.

«При этом санкции, которые вводятся против России элементами российского государства по своей разрушительности намного превосходят все, что вводит Запад. Скажем, нефтяная сфера – да, мы потеряли 70% рынка нашей нефти в результате введения «потолка цен». Но конечно же мы их не потеряли, нефтяные компании будут продавать через посредников. Просто деньги, которые сверх этого потолка, не будут возвращаться в Россию. Они будут оседать у этих нефтяных компаний за пределами РФ. На остальные рынки мы будем продавать с дисконтом в 25-35%, как и сейчас. Казалось бы, простой выход – давайте больше перерабатывать нефти на территории РФ, будем развивать себя. И тут обнаруживаем, что в 18-м году был введен налоговый маневр, благодаря которому вся нефтепереработка на территории РФ убыточны и дотируются из федерального бюджета. Эти люди скоро производство водки будут дотировать из федерального бюджета с такой налоговой политикой. И поэтому увеличить объемы переработки нельзя, потому что это увеличение расходов бюджета», – подчеркнул Делягин.

«Более того, это же распространили в прошлом году по просьбам олигархов, как сказал министр финансов РФ (Антон Силуанов), правда, почему-то назвал их предпринимателями. Но, тем не менее, распространили на черную металлургию с крайне разрушительными последствиями, которые опять-таки никто не собирается исправлять. И когда я госпоже Набиуллиной сказал, что санкции Банка России против России страшнее западных, она, как честный человек, мне на это возражать не стала. Она это понимает, как я могу предположить», – заявил парламентарий.

По его оценке, даже сейчас система вывода капитала из России продолжает успешно работать, несмотря ни на что. «Когда руководитель Банка России назвала огромную, рекордную сумму капиталов, которая будет выведена из России в этом году, ее ж никто даже не поправил. Кто-то пищал от негодования, кто-то аплодировал, кто-то заделал вид, что не заметил. Говорят – вот проклятый Запад ворует наши деньги, так давайте ему еще четверть триллиона дадим, и значительную часть этих денег уже вывели, и золотой мост Москва – Швейцария работает бесперебойно… Банк России еще 3 года назад вполне официально сказал, что если производители золота хотят получить за золото рыночную цену, то это не в России. Банк России представит только грабительскую цену. Если хотя продать по рыночной цене, пусть продают на Западе… в ситуации, когда любая иностранная валюта может быть украдена или превратиться в резаную бумагу в силу глобального экономического кризиса», – отметил Делягин.

«В целом макроэкономическая финансовая политика (в России) направлена на блокирование экономического развития, и вопрос нашего будущего заключается в том, сможем ли мы оздоровить эту политику и перейти от поощрения финансовых спекуляций к поощрению производства добавленной стоимости. Сможем ли мы от разрушения реального сектора и всяческого сдерживания промышленного, технологического развития перейти к стимулированию их, пусть даже и стандартными методами. И во-вторых, сможем ли мы это сделать вовремя», – подчеркнул он.

Как считает депутат, все экономические проблемы в России носят «сугубо политический характер». «Если нам понадобится одержать победу в конфликте с Западом, то это делается в один день по щелчку – просто права собственности стран-агрессоров на территории РФ отменяются. Имущество можно конфисковывать государством, но самое главное – это отмена интеллектуальной собственности компаний, которые зарегистрированы в странах-агрессорах… Эта идея позволит превратить Россию в зону свободного инженерного и программного творчества и без копейки инвестиций сделает нас лидером мирового развития. Более того, из истории, все страны, которые осуществляли технологический рывок, делали это на основе игнорирования чужой интеллектуальной собственности, включая Германию 19-го века, США конца 19-го века. Ну, про Китай мы уж тактично умолчим, как и про Советский союз. Поэтому вопрос не в том, что и как делать, вопрос в том, что у нас некому на сегодняшний день, к глубокому сожалению, осознавать – зачем делать», – заявил он.

«Если б было кому из решить, они были бы решены 25 февраля в вечеру. Мы ко всему привыкаем. Мы сегодня живем в условиях, когда у нас украли международные резервы – в экономике это аналог применения ядерного оружия. Против нас применили экономически финансовый эквивалент ядерного оружия, а мы рассуждаем о незыблемости прав собственности тех, кто против нас это применил. В этой ситуации представление о существовании каких-либо правил является фундаментально ошибочным – они топором, а вы читаете учебник фехтования», – пояснил парламентарий.

При этом Делягин особо подчеркнул, что шансы победить в противостоянии с Западом у России, безусловно, есть, но «потеря времени – это снижение этих шансов». «Мы очень легко увидим, когда Россия начнет, если, конечно, начнет, переходить к нормальному развитию. Это будут дешевый общедоступный кредит, разумный протекционизм, стимулирование не вывоза капитала из страны, а стимулирование инвестиций внутри страны, и это будет, в конце концов, гарантирование прав граждан РФ на жизнь в виде гарантированного прожиточного минимума, который, к сожалению, трактуется до сих пор на официальном уровне как недопустимое иждивенчество, под грузом которого рухнул в свое время Советский союз. Я цитирую то, что я слышу с трибуны Госдумы, к сожалению. Так что шансы у нас, безусловно, есть, но пока мы мыслим в категориях контрсанкций, а не в категориях развития, мы сами себе эти шансы ограничиваем», – считает он.

«Это не критика. Наша проблема не в том, что мы совершаем ошибки. Наша проблема в том, что мы продолжаем действовать в отмершей парадигме. У нас шикарный шанс (победить в противостоянии с Западом), просто для этого должно произойти оздоровление системы координат нашего руководства. И это произойдет, думаю, в ближайшее время», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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