Следствие добивается ареста женщины, бросившей новорожденную девочку в московском подъезде

Следствие ходатайствует перед судом об аресте женщины, обвиняемой в покушении на убийство младенца на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«10 декабря 2022 года жизнеспособную новорожденную девочку обнаружили жители дома, расположенного по улице Паромной в городе Москве, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Ребенок был помещен в медицинское учреждение и находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

Мать ребенка была задержана. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Как отметили в СК, в ходе допроса женщина полностью признала свою вину и заявила, что оставила дочь из-за отсутствия возможности ее воспитания и обеспечения.

Во время проведения проверки показаний на месте задержанная подробно показала, как оставила младенца.

Москва, Андрей Дорофеев

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