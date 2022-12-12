Две «ведьмы» выудили у москвичей более 3 млн рублей за решение всех проблем

В Москве задержаны две женщины, которые выманивали деньги под видом оказания магических услуг. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Двое злоумышленниц вели свою деятельность в квартире на севере столицы. Гражданам, которые приходили и рассказывали, что попали в непростые жизненные ситуации, они предлагали эффективное решение сразу всех проблем – со здоровьем, в сфере бизнеса и в личной жизни. Аферистки проводили с ними медитации, лекции и индивидуальные занятия с процедурами по так называемой «энергетической чистке для защиты личности», – пояснила Волк.

По ее словам, первоначальный взнос с каждого посетителя составлял 30 тысяч рублей с обязательной покупкой амулета за 60 тысяч. При этом выяснялось, что проводимые обряды необходимо периодически повторять. Также фигурантки обязывали клиентов покупать у них заговоренную воду и предметы, притягивающие здоровье, любовь, удачу и деньги. Средняя стоимость предлагаемых талисманов, оберегов и полудрагоценных камней составляла 50 тысяч рублей.

«В настоящее время в полицию поступило два заявления от потерпевших, которые потеряли в общей сложности более 3 млн рублей. В течение нескольких месяцев они платили за магические услуги, но так и не получили желаемого», – отметила представитель МВД.

В отношении женщин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все факты «магической» деятельности задержанных.

Москва, Андрей Дорофеев

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