Машина скорой помощи перевернулась на западе Москвы

Машина скорой медицинской помощи перевернулась сегодня рано утром на западе столицы в результате столкновения с легковушкой. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На Можайском шоссе в районе дома 43/1 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи. В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении дептранса.

В пресс-службе отметили, что дорожное движение в районе ДТП не затруднено.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

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