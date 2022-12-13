Прогноз на 2023 год: глобальный кризис с непредсказуемыми последствиями

В 2023 году очень вероятен масштабный мировой экономический и политический кризис, последствия которого могут оказаться непредсказуемыми. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, обратив внимание, что в прошлом веке подобные потрясения заканчивались мировыми войнами.

«Учитывая уровень турбулентности и процесса разрушения традиционных международных отношений и всего остального, вообще практически невозможно что-то прогнозировать на будущий год. Конечно, можно пойти путем Saxo Bank, который невероятные прогнозы любит запускать типа обратного вступления Британии в Евросоюз. Но я считаю, что 2023 год – это год масштабного мирового кризиса и экономического, и политического. И то, что мы видели в течении этого года, это только начало, которое выльется неизвестно во что», – полагает Мартынов.

«Очень бы хотелось, чтобы это не закончилось мировым конфликтом… Очень бы хотелось, чтобы скорейшим образом в начале следующего года закончилась специальная военная операция на Украине, достигнув поставленных целей и задач. Мне бы этого очень хотелось, чтобы эта история закончилась и для Украины, и для нас. А что будет в принципе там с Европой, с глубиной экономического и политического кризиса, с теми или иными конфликтными зонами в разных странах мира, с возможностью перезагрузить и запустить заново какие-то коммуникационные процессы, как вернуть доверие, самое главное, между странами и народами, чтобы они могли разговаривать и договариваться, я не знаю. Этого не знает никто», – подчеркнул он.

«То, что сейчас происходит, это такое последствие всемирной пандемии в силу того, что коронавирус, кроме того, что он вирус опасный, это еще и мощнейший нейротоксин, который поражает когнитивные способности людей, в том числе, и политиков по всему миру. И вот это массовое коллективное помешательство по-другому невозможно объяснить», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»