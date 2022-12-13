Пьяный водитель, сбивший в Москве двух человек, имеет просроченные права и ехал на угнанном авто

Водитель, сбивший накануне вечером в Москве двух пешеходов и сбежавший с места преступления, совершил попутно еще целый ряд нарушений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Мужчина ранее судим, сел за руль в отсутствии права управления транспортным средством. Срок действия его водительского удостоверения истек. Кроме того, автомобиль он взял без ведома собственника в ангаре, расположенном в 1-м Красногвардейском проезде, где работал охранником», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло вечером 12 декабря на Олимпийском проспекте. 35-летний водитель автомобиля Land Rover, находясь в состоянии опьянения, сбил двух пешеходов – 33-летнего мужчину и 38-летнюю женщину, пересекавшие дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Женщина находится в тяжелом состоянии.

При этом водитель внедорожника скрылся с места ДТП, однако спустя 30 минут был задержан на Звенигородском шоссе.

Москва, Андрей Дорофеев

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