Двое киллеров осуждены в Москве за заказное убийство 2006 года

Суд вынес приговор двум мужчинам, которые в 2006 году совершили на юго-западе Москвы заказное убийство. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух уроженцев Красноярского края Михаила Толстихина и Александра Прокофьева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму)», – говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, еще в 2003 году женщина, испытывая неприязнь к сыну своего сожителя, приняла решение о его убийстве. Она подыскала соучастников, которые подстерегли молодого человека возле его дома на Ленинском проспекте в Москве. Однако тогда потерпевший выжил.

Согласно материалам расследования, заказчица преступления решила довести свой умысел до конца, и в 2006 году нашла в Красноярске новых исполнителей, предложив им вознаграждение в 20 тысяч долларов. Женщина передала им фотографию жертвы и сообщила адрес проживания. Подельники выехали в столицу на автомобиле и установили слежку за потерпевшим.

«Вечером 3 октября 2006 года Толстихин, выследив потерпевшего у подъезда, произвел в него не менее шести выстрелов, от полученных ранений он скончался на месте. Убедившись, что молодой человек умер, фигурант скрылся. Прокофьев находился неподалеку от места преступления. Согласно отведенной ему роли, он наблюдал за окружающей обстановкой и контролировал совершение убийства, а после этого сообщил заказчице об исполнении и забрал у нее денежное вознаграждение», – рассказали в Следкомитете.

В 2016 году заказчица и двое других ее сообщников были осуждены Московским городским судом на длительные сроки. Причем, выяснилось, что один из фигурантов был знаком с Толстихиным и Прокофьевым.

Следствию удалось получить доказательства причастности красноярцев к убийству. В результате Толстихин признался в совершении преступления и дал показания против соучастника.

«Приговором суда Прокофьеву назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, из них 10 лет в тюрьме, а Толстихину в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – заключили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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