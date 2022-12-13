Тела двух взрослых и ребенка обнаружены в одном из коттеджных поселков Подмосковья

В одном из коттеджных поселков Подмосковья обнаружены тела двух взрослых и ребенка без видимых признаков насилия. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Поступила информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке города Бронницы обнаружены тела трёх человек, в том числе ребёнка без видимых признаков насильственной смерти. Для осуществления осмотра и проведения первоначальных следственных действий на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. После проведения осмотра, в том числе с участием специалистов газовой службы, будет назначен ряд экспертиз», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья, ещё один пострадавший мужчина выжил и был госпитализирован.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по данному факту», – добавили в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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