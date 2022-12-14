Участники расстрела членов молдавской ОПГ арестованы в Подмосковье

Суд в Подмосковье арестовал двух местных жителей, обвиняемых в двойном убийстве членов молдавской преступной группировки, совершенном 14 лет назад. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, убийство произошло 27 февраля 2008 года на территории села Софьино. Обвиняемые застрелили оппонентов на берегу Москвы-реки. Причиной стрельбы стали «финансовые разногласия».

В течение 14 лет убийство оставалось нераскрытым. Весной 2022 года приостановленное уголовное дело поступило на изучение к зональному криминалисту подмосковного главка СК. «В процессе изучения появились основания полагать, что на момент расследования в 2008 году не все лица, возможно, причастные к преступлению, были проверены. Следствие возобновилось. По результатам проведенных обысков и допросов лица, причастные к убийству, были задержаны. На допросе они дали следователю признательные показания», – говорится в сообщении ведомства.

Местные жители 1963 и 1980 годов рождения обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Москва, Андрей Дорофеев

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