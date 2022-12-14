Московский дезинсектор ответит в суде за смерть женщины и ее внучки, отравившихся арбузом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смерти москвички и ее внучки, отравившихся арбузом, купленным в магазине. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемым является 40-летний житель Подмосковья, занимавшийся борьбой с насекомыми и грызунами. Установлено, что 6 сентября 2021 года он провел обработку помещения продмага на Совхозной улице инсектицидным средством «Цигатрин».

«При этом обвиняемый, желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора на оказание услуг, предусматривающих обязанность информировать представителей заказчика о мерах предосторожности по предупреждению отравления инсектицидами, запрета на обработку помещений без удаления из них пищевых продуктов либо их тщательного укрытия, а также правил внутреннего трудового распорядка и инструкции дезинфектора, предписывающих правильно использовать материальные средства и соблюдать нормы безопасности, потребовал представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала», – отметили в надзорном ведомстве.

В результате его действий препарат попал на арбузы. Один из них на следующий день купила потерпевшая. Она, ее мать и несовершеннолетняя дочка получили отравление.

«9 сентября 2021 года две женщины и несовершеннолетняя девочка были госпитализированы, где женщина 1960 г.р. и ребенок 2007 г.р. скончались в результате химической травмы. Здоровью женщины 1983 г.р. причинен тяжкий вред», – отметили в прокуратуре.

Дезинсектор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Уголовное дело будет направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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