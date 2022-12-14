российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 декабря 2022, 14:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Московский дезинсектор ответит в суде за смерть женщины и ее внучки, отравившихся арбузом

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смерти москвички и ее внучки, отравившихся арбузом, купленным в магазине. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемым является 40-летний житель Подмосковья, занимавшийся борьбой с насекомыми и грызунами. Установлено, что 6 сентября 2021 года он провел обработку помещения продмага на Совхозной улице инсектицидным средством «Цигатрин».

«При этом обвиняемый, желая снизить объем своей работы, в нарушение условий договора на оказание услуг, предусматривающих обязанность информировать представителей заказчика о мерах предосторожности по предупреждению отравления инсектицидами, запрета на обработку помещений без удаления из них пищевых продуктов либо их тщательного укрытия, а также правил внутреннего трудового распорядка и инструкции дезинфектора, предписывающих правильно использовать материальные средства и соблюдать нормы безопасности, потребовал представителя магазина покинуть помещение, не разъяснив порядок обработки торгового зала», – отметили в надзорном ведомстве.

В результате его действий препарат попал на арбузы. Один из них на следующий день купила потерпевшая. Она, ее мать и несовершеннолетняя дочка получили отравление.

«9 сентября 2021 года две женщины и несовершеннолетняя девочка были госпитализированы, где женщина 1960 г.р. и ребенок 2007 г.р. скончались в результате химической травмы. Здоровью женщины 1983 г.р. причинен тяжкий вред», – отметили в прокуратуре.

Дезинсектор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Уголовное дело будет направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Двое киллеров осуждены в Москве за заказное убийство 2006 года / Пьяный водитель, сбивший в Москве двух человек, имеет просроченные права и ехал на угнанном авто / Машина скорой помощи перевернулась на западе Москвы / Две «ведьмы» выудили у москвичей более 3 млн рублей за решение всех проблем / Мошенники рассылали покупателям подержанные телефоны вместо новых / Более 500 человек с января попали под колеса авто в московских дворах / Женщина и ребенок пострадали в результате поджога квартиры на северо-западе Москвы / Суд в Москве отправил на 5 лет в колонию пенсионера, заказавшего похищение близких родственников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,