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Среда, 14 декабря 2022, 14:09 мск

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В ряде регионов РФ сложилась острая ситуация с экспортом пиломатериалов и импортом овощей и фруктов

В результате принятых правительством РФ ограничительных мер в ряде регионов сложилась острая ситуация в лесопромышленном секторе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня сенатор Владимир Кравченко на пленарном заседании Совета Федерации. По его данным, практически полностью заблокирован экспорт ряда пиломатериалов, а также появились проблемы с ввозом плодоовощной продукции из государств Средней Азии.

«В лесопромышленном секторе ряда регионов, в том числе в Томской области, сложилась острая ситуация. Она связана с введением правительством ограничительных мер на вывоз пиломатериалов с двух позиций товарной номенклатуры 4406, 4407. Это лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением, а также шпалы. Постановлением кабмина №2133 от 24 ноября текущего года вводится требование осуществлять транспортировку пиломатериалов через границу с Казахстаном, который является и транзитным хабом только железнодорожным транспортом. В итоге – правовые новеллы привели к тому, что вывоз сухих пиломатериалов через границу с Казахстаном теперь не разрешен и в третьи страны. РЖД трактует внесение изменений как запрет транзита», – пояснил Кравченко.

Сенатор привет в пример ситуацию в Томской области, где «полностью заблокирована отправка ряда самых экспортно-ориентированных пиломатериалов» в Узбекистан, Таджикистан, Туркмению, Китай и другие страны. «Нельзя направить ни жд, ни автотранспортом. В 21-м году из региона экспортировано 673 тысячи тонн пиломатериалов. Внутренние рынки не способны обеспечить ощутимый спрос, мы это прекрасно знаем», – он.

При этом Кравченко подчеркнул, что фуры, перевозящие пиломатериал, доставляли в обратном направлении овощи и фрукты. «На долю Средней Азии приходится более 90% поставляемых сезонных плодоовощей. Такой подход снижал логистические издержки, что позволяло удерживать стабильные цены на плодоовощную продукцию для потребителей», – пояснил сенатор.

«Ситуация получила большой резонанс в деловых кругах. Соответствующие письма в правительство, в частности, уже направило Архангельское областное собрание депутатов, Вятская ТПП. В мой адрес, соответственно, представитель Томского заксобрания. Все письма есть в моем распоряжении. За неполный месяц, по данным администрации Томской области, в регионе из-за ограничений скопилось грузов в объеме 100 тысяч кубов. Их стоимость – более 1,2 млрд рублей», – уточнил Кравченко и обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой «вмешаться в эту ситуацию».

«Обратиться в правительство с предложением – в возможно короткие сроки принять новый нормативно-правовой акт, обеспечивая возможность вывоза отдельных видов лесоматериалов в государства ЕАЭС и ряд сопредельных стран», – предложил сенатор спикеру.

В ответ Матвиенко подчеркнула, что «тема правильная, тема острая, нужная». «Давайте еще раз дадим протокольное поручение (вице-спикеру) Юрию Леонидовичу Воробьеву рассмотреть ваше предложение и отработать с правительством, и проинформировать палату», – поручила председатель Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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