Ревнивый москвич пытался заживо сжечь супругу

Житель Москвы в ходе семейной ссоры пытался сжечь супругу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло 13 декабря. «Мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Маршала Катукова в городе Москве, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою супругу, после чего поджег ее», – говорится в сообщении.

Женщина была госпитализирована и сейчас находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Хорошевским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»