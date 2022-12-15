Адвокат пыталась пронести в себе телефоны в московское СИЗО

Женщина-адвокат при посещении московского СИЗО пыталась пронести в себе мобильные телефоны, сим-карты и запрещенные препараты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Прокуратура Москвы контролирует принятие процессуального решения в отношении женщины, являющейся адвокатом, попытавшейся пронести в организме в столичное СИЗО телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества. 14 декабря преступные действия женщины были пресечены сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

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В пресс-службе прокуратуры уточнили, что установлена причастность женщины к совершению кражи алкогольной продукции из магазина на территории Тверского района Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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