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Четверг, 15 декабря 2022, 13:56 мск

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Адвокат пыталась пронести в себе телефоны в московское СИЗО

Женщина-адвокат при посещении московского СИЗО пыталась пронести в себе мобильные телефоны, сим-карты и запрещенные препараты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Прокуратура Москвы контролирует принятие процессуального решения в отношении женщины, являющейся адвокатом, попытавшейся пронести в организме в столичное СИЗО телефоны с сим-картами и сильнодействующие вещества. 14 декабря преступные действия женщины были пресечены сотрудниками ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Telegram: Телеграм-канал прокуратуры Москвы

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что установлена причастность женщины к совершению кражи алкогольной продукции из магазина на территории Тверского района Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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