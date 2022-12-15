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Четверг, 15 декабря 2022, 13:56 мск

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Шереметьевский грузчик, укравший из багажа 21 млн рублей, приговорен к условному сроку

Химкинский городской суд приговорил к условному сроку бывшего оператора погрузочно-разгрузочных работ ООО «Шереметьево Хэндлинг», который минувшим летом украл 21 млн рублей из багажа пассажиров рейса, вылетавшего в Киргизию. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в июле 2022 года злоумышленник осуществлял загрузку багажа в грузовом отсеке воздушного судна, подготавливаемого для выполнения рейса Москва – Бишкек. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал, он тайно похитил из двух чемоданов пассажиров указанного рейса денежные средства в размере 21 млн рублей. В тот же день при проведении оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность преступника была пресечена, а денежные средства изъяты в полном объеме», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества в особо крупном размере).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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