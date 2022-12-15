Столичный суд приговорил бойца ММА Новоселова к 5 годам колонии за изнасилование

Тушинский районный суд столицы приговорил бойца ММА Максима Новоселова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в изнасиловании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Максиму Новоселову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Мужчина ранее судим, в его действиях признан опасный рецидив», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как установил суд, в ночь на 27 марта текущего года в одном из развлекательных заведений Подмосковья Новоселов познакомился с 18-летней девушкой. Предложив отвезти домой, мужчина посадил ее в свой автомобиль Nissan Patrol. Когда девушка поняла, что автомобиль двигается не в направлении ее дома, она попросила остановиться. Новоселов припарковался в районе 74 км МКАД около остановки общественного транспорта «Новобутаково» и девушка вышла, намереваясь вызвать такси.

«Новоселов вышел из автомобиля, подошел к потерпевшей, схватил ее за руку и против ее воли потащил в крытый надземный пешеходный переход, где толкнул девушку, от чего она ударилась о бетонную стену, а также ударил ее рукой в живот. От боли потерпевшая присела, а Новоселов, используя свое физическое превосходство, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Несмотря на просьбы потерпевшей прекратить преступные действия, Новоселов потребовал у нее снять джинсы и нижнее белье, после чего изнасиловал девушку», – рассказали в прокуратуре.

В ходе предварительного расследования и суда подсудимый виновным себя не признал. Он утверждал, что ничего не помнит, поскольку в напитки ему что-то подмешали.

Новоселов является чемпионом Европы 2007 года по боевому самбо и ММА. По данным из открытых источников, он уже был судим ранее. В 1993 году его приговорили к 14 годам колонии по обвинению в убийстве, в 2012-м – к 3 годам 6 месяцам за покровительство наркобизнесу.

Москва, Андрей Дорофеев

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