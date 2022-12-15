Путин ожидает снижение ВВП России лишь на 2,5 процента

Падение российской экономики по итогам 2022 года составит примерно 2,5 процента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП, – действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, – примерно на 2,5 процента. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет ещё поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», – сказал глава государства.

При этом Путин обратил внимание, что в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала.

«Уровень цен в России – после серьёзного всплеска в марте-апреле – начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», – добавил президент.

«Такой результат достигнут за счёт наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнёрами национальных валют, но прежде всего, конечно, за счёт ответственной финансовой политики», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

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