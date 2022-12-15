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Четверг, 15 декабря 2022, 16:30 мск

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Путин ожидает снижение ВВП России лишь на 2,5 процента

Архив, фото: kremlin.ru

Падение российской экономики по итогам 2022 года составит примерно 2,5 процента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам года прогнозируется снижение ВВП, – действительно, снижение, я уже об этом и публично говорил, – примерно на 2,5 процента. Я, правда, недавно сказал 2,9, но последние прогнозы говорят о том, что будет ещё поменьше – 2,5 процента. Да, это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты в момент, когда коллективный Запад обрушился на нас с экономической войной», – сказал глава государства.

При этом Путин обратил внимание, что в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала.

«Уровень цен в России – после серьёзного всплеска в марте-апреле – начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», – добавил президент.

«Такой результат достигнут за счёт наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнёрами национальных валют, но прежде всего, конечно, за счёт ответственной финансовой политики», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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