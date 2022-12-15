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Четверг, 15 декабря 2022, 18:51 мск

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Путин поручил продлить льготную ипотеку и расширить возможности покупки жилья для семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но ставка по кредиту будет повышена до 8%. Об этом глава государства сказал сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%», – сказал Путин, отметив, что эта программа постепенно будет сворачиваться.

В то же время президент сообщил, что будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится в России основным инструментом. При этом Путин предложил со следующего года распространить семейную ипотеку под 6% на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет.

Вместе с тем, как отметил глава государства, для жителей новых регионов РФ – Донецкой и Луганской, а также Херсонской и Запорожской областей – будет предоставляться ипотека под льготные 2% для строительства нового жилья.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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