Путин обозначил главные приоритеты для России в 2023 году

Сегодня президент РФ Владимир Путин обозначил несколько важнейших задач, решение которых станет приоритетным для государства в ближайшем будущем в новых санкционных условиях. Как следует из выступления главы государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, одним из ключевых направлений станет обеспечение технологического суверенитета страны.

По словам Путина, первая задача касается вывода взаимодействия с ключевыми партнёрами России на новый уровень. «Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах», – пояснил президент (здесь и далее – цитата из стенограммы Кремля).

«Мы будем искать других, более перспективных партнёров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов», – уточнил Путин, обратив внимание, что за девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнёрам вырос почти на четверть.

Как отметил глава государства, важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие, в том числе, портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении, чтобы наращивать экспорт.

При этом Путин заявил о необходимости развития удобной и независимой платёжной инфраструктуры в национальных валютах. «Здесь мы уже добились хорошего прогресса. По последним данным, доля российского рубля в наших международных расчётах по сравнению с декабрём прошлого года удвоилась и составила одну треть, а вместе с валютами дружественных стран эта доля превысила половину. Также на повестке дня – создание иных механизмов проведения платежей. Имею в виду применение цифровых валют центральных банков и технологий распределённых реестров, которые снимают политические риски от использования валют недружественных стран», – сказал он.

Президент также высказался за дальнейшее развитие безопасных транспортных коридоров, в том числе модернизации Транссиба и БАМа и Северного морского пути.

По словам Путина, еще одна важная задача на 2023 год – это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. «Даже не знаю, вторая, первая [задача] здесь – если вторая, то только по цифрам, что называется», – отметил он.

Глава государства пояснил, что санкционные ограничения открыли новые возможности для развития отечественной экономики. «Подчеркну: важно не просто заместить какие-то товарные позиции – нужно добиваться лидерства по ключевым, жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее», – пояснил Путин.

«Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя, что называется, в один момент – нужно продолжать системную работу на перспективу», – добавил он.

Вместе с тем Путин назвал еще одной задачей обеспечение финансового суверенитета страны. «Благодаря крепкому платёжному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу, мы в кабалу не собираемся идти – финансовые ресурсы у нашей экономики есть. Надо повысить их доступность для проектов новой экономики, для создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», – сказал президент.

«Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование, должна обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в масштабные инфраструктурные и новые производственные проекты и – особо подчеркну – в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы. По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса. Я хотел бы обратить на это внимание и Минфина, и Банка России», – поручил глава государства.

В числе важнейших задач Путин назвал также опережающие развитие инфраструктуры, в том числе дорожной и коммунальной. При этом президент поручил правительству сформировать механизм опережающего финансирования строительства инфраструктуры в рамках нацпроектов. «Понятно, да? Там, где люди справляются, надо всё-таки перераспределять ресурсы в интересах тех, кто это делает, чтобы уже в следующем году дать регионам доступ к финансированию, которое запланировано на 2024 год, и тем самым сдвинуть планы влево, – ещё раз хочу сказать, для тех, кто успешно и эффективно работает, – сработать нужно, повторю, с опережением», – подчеркнул он, поручив также кабинету министров в следующем году нарастить ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов, направить дополнительные 250 миллиардов на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, на программы модернизации ЖКХ.

Москва, Светлана Антонова

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