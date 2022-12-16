Оформляли липовые кредитные договоры: в московском метро задержаны две аферистки

Московская полиция задержала двух мошенниц, выманивавших деньги у своих жертв за содействие в оформлении кредитов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

В управление внутренних дел на московском метрополитене поступили заявления от 37-летней и 45-летнего жителей регионов России, пострадавших в результате мошенничества. «Потерпевшие рассказали, что обратились к двум женщинам, которые представились кредитными брокерами. Незнакомки за денежное вознаграждение обещали свою помощь в оформлении кредита. Однако после встречи на станциях метро, где оформлялись договоры, злоумышленницы забирали наличные и переставали выходить на связь. Общий материальный ущерб от их противоправных действий составил более 340 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны две злоумышленницы – 59-летняя жительница столицы и её 28-летняя дочь. У них изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов, печати и штампы.

По версии полиции, мошенницы разместили объявления в Интернете о возможности быстрого оформления кредита. С желающими взять займы они встречались на станциях метро. После подписания поддельных договоров от лица несуществующей фирмы и получения аванса женщины исчезали с похищенными деньгами.

В отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские полагают, что задержанные причастны к серии аналогичных преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

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