Россия vs коллективный Запад: главная интрига 2023 года

Главной интригой 2023 года будет решение проблемы, станет ли мир многополярным и какое место в нем займет Россия. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, перспективы будущего мироустройства могут проясниться к середине будущего года.

Эксперт обратил внимание, что в этом году Россия стала «той политической силой, которая сейчас меняет мир». «Как бы это громко и пафосно ни звучало, но президент РФ Владимир Путин меняет мировой порядок. При том, что у нас остается интрига в том плане, получится у Путина это сделать или нет – победит США, станет ли Россия изгоем, условно говоря, на мировой арене, либо наоборот, мир станет действительно многополярным. Это, наверное, и будет главная интрига 2023 года», – пояснил Фетисов.

«Эта тема и будет определять много внешних событий. Президент будет в этой большой геополитической игре принимать активное участие, искать сторонников среди других стран, строить новые экономические союзы. При этом, судя по публичным заявлениям президента в последнее время, глава государства уделит особое внимание внутренним проблемам страны», – считает политолог.

По его оценке, нынешний год показал прочность российского государства. «Тема СВО стала определяющей для этого года. Наверное, главный итог для политической системы в том, что она получила определенную прочность. Мы увидели, что выросли значительно рейтинги президента и «Единой России», что, собственно, и отразилось на результатах осенних выборов, которые прошли при подавляющем доминировании «Единой России» и ее представителей буквально на всех уровнях. Можно говорить, что выстояла экономика, несмотря на колоссальное санкционное давление. Поэтому в целом год для страны, для системы, для государства можно назвать вполне успешным», – отметил Фетисов.

При этом эксперт обратил внимание, что возможны изменения во внутренней политике. «Меняется сама политическая система. У людей вырос запрос на общение с ними со стороны политиков. А это уже автоматом ведет к возвращению публичной политики. Если у нас все-таки долгие годы действовала политика договоренностей и выборы превратились в формальность, то сейчас мы видим, что возвращается публичная политика – то, что люди требуют диалога с ними со стороны власти и в 2023 году, скорее всего, это окончательно оформится», – уточнил он.

Кроме того, политолог подчеркнул, благодаря достаточной устойчивости экономической системы России какие-либо катаклизмы в этой области в 2023 году маловероятны. «У нас получается двоякая ситуация. Конечно, экономика оказалась под серьезным ударом, но, с другой стороны, за счет ситуации на мировых энергетических рынках все-таки было заработано огромное количество денег, несмотря на все траты, которые идут на СВО. Поэтому, скорее всего, каких-то глобальных экономических катаклизмов мы не увидим. Как минимум, экономика останется на прежнем уровне, и даже высокий уровень инфляции не окажется неподъемной ношей для простых россиян – она может быть и двухзначной, но дело в том, что правительство, скорее всего, найдет какие-то меры поддержки», – полагает Фетисов.

«Если говорить на уровне потребительского рынка, то, скорее всего, произойдет отказ от крупных покупок, рухнет рынок недвижимости – очень сильно просядут цены, но каких-то сложностей с товарами первой необходимости быть не должно. В этом плане, скорее всего, ничего не изменится, не станет хуже – это точно», – отметил эксперт.

«Станет ли лучше – это покажет только вторая половина года. Думаю, где-то к июлю-августу мы все-таки придем к пониманию того, как мир будет выглядеть дальше, как будут развиваться экономические процессы и какое место в этих процессах займет Россия», – заключил Фетисов.

Москва, Мария Соколова

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