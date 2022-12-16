Мэрия Москвы окончательно определилась с индексацией социальных выплат

С 1 января 2023 года социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты жителям, пользующимся льготами, увеличатся на 10%. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все ранее установленные льготы, включающие бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, бесплатное питание в школах и другое, сохраняются в неизменном виде. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. Доплату к пенсии получают более двух миллионов москвичей», – говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

На 10% увеличатся размеры единовременных и ежемесячных выплат для таких жителей льготных категорий, как: многодетные семьи; дети граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф; дети и родители погибших военнослужащих; семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства; студенческие семьи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, усыновители, опекуны (попечители), приемные семьи; ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, реабилитированные граждане; герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, их вдовы и родители; юбиляры супружеской жизни; долгожители в возрасте 100 лет и старше, а также другие льготные категории граждан.

Ранее правительство Москвы утвердило новый порядок выплаты единого пособия на ребенка в малообеспеченных семьях, в соответствии с которым размер выплаты может составлять до 100% прожиточного минимума ребенка (18 770 рублей в месяц с 1 января 2023 года). Детям из семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, пособие выплачивается независимо от уровня доходов семьи.

Кроме того, ежемесячную денежную компенсацию получат московские школьники, которые потеряли в период обучения обоих или единственного родителя. Деньги можно будет потратить на продукты, одежду, обувь, постельное белье и мягкого инвентаря. Ранее такую выплату получали только учащиеся колледжей и вузов.

В 2022 году размер компенсации составит 13 042 рубля, а с 1 января 2023 года – 14 347 рублей в месяц. Выплату получат более четырех тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

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