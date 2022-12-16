Расслоение общества и недоразвитость промышленности: проблемы для российской экономики создает система управления

Одной из главных проблем для России в 2023 году, как и все предыдущие годы, останется система управления финансами и экономикой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр труда и социального развития, заслуженный экономист РФ Сергей Калашников сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, в стране так и не созданы условия для развития отечественной промышленности, а бухгалтерский подход приводит к дальнейшему расслоению общества.

Как считает Калашников, проблемы российской экономики не связаны с событиями текущего года, но последние события, связанные с СВО и санкциями, «оголили» болевые точки. «Очень важно отметить, что все-таки 22-й год мы по экономическим показателям выходим лучше, чем ожидали в марте 2022 года. Трудно было предсказать последствия СВО, санкций, которые свалились, и так далее. Сейчас можно сказать, что эти последствия не такие значительные, как предполагалось, однако очень существенные, поскольку они оголили все те проблемы, которые были в экономической модели нашей страны и до санкций, и до СВО», – пояснил он.

Как отметил эксперт, бухгалтерский подход, который используют в правительстве РФ, в нынешних условиях становится крайне неэффективным. «Мы стоим на точке зрения бухгалтеров, которые преобладают в правительстве, и все меряем в деньгах. Но дело в том, что речь должна идти о наращивании товарной массы. Если товарная масса в стране не наращивается, то сколько не увеличивай (социальные) выплаты любым категориям, это просто ведет к инфляции, обесцениванию этих денег, но вовсе не к улучшению жизни, увеличению потребления и так далее. Ну вот, дали какой-то категории 10%. Но эти 10%, не обеспеченные товарами, будут съедены в две секунды. Другое дело, что это приводит к большему расслоению общества. То есть те, кто не получил этих доплат, становятся еще беднее, их потребление резко снижается. А те, кто получил эти доплаты, у них потребление не растет, но, по крайней мере, не так сильно падает», – пояснил Калашников.

При этом эксперт также раскритиковал политику Банка России. «Эльвира Набиуллина (глава ЦБ) на сегодняшний день выполняет две разнонаправленные функции. Первая – это то, что она демонстрирует достаточно спорные подходы к организации финансовой системы страны. Приведу только один пример: у нас финансирование промышленности банками составляет порядка 1% – банки не для этого существуют в стране. И то, что Набиуллина никаким образом не способствует, чтобы банки кредитовали промышленность по приемлемым ставкам, – это тот удар, который она наносит экономике», – констатировал он.

«Банки создаются, чтобы, прежде всего, кредитовать экономику – так во всем мире. А если банки существуют только для того, чтобы зарабатывать деньги на кредитах физическим лицам, – это же просто, скажем так, микрофинансовая организация в виде огромного банка. Это же несерьезно! И за это отвечает ЦБ и Набиуллина. На сегодняшний день системы нормального кредитования по нормальным ставкам Центробанк не создал. Мало того, занял странную позицию, когда весь мир снижал ставки, он их только повышал», – подчеркнул Калашников.

В то же время экономист обратил внимание, что Набиуллина «выполняет очень важную социальную роль». «Она как бы канализирует все те проблемы в экономике, причем не только для населения, но и для многих промышленников, экспертов, сводя проблемы экономики к финансовым проблемам, уводя от простого вопроса – какова наша модель экономики и насколько она эффективна? Даже если вывести за скобки финансовую сторону, деньги – кровь экономики, но это не означает, что экономика сводится только к финансированию. Товар-деньги-товар – все-таки товар здесь занимает две позиции. Набиуллина как раз смогла в рамках широкой политической задачи увести весь интерес, все дискуссии, все проблемы, из проблем промышленности и экономики в проблему финансов – кому больше дали. Отчитываются в рамках бюджета по деньгам, а не по тому, что сделано», – пояснил он.

«В советские времена был анекдот про парад на 1 мая. «Идет колонна людей в пиджаках и галстуках, и иностранный представитель спрашивает: а это кто? – А это наши экономисты. – А почему они идут на военном параде? – Да потому что их заслать в любую страну, они тут же развалят всю экономику». Если рассматривать этот парад, то конечно Эльвира Сахипзадовна должна идти гордо сама по себе на военном параде», – заключил Калашников.

Москва, Мария Соколова

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