С начала декабря в Москве выпало 2,5 месячных нормы осадков

В столице с начала декабря уже выпало 2,5 месячных нормы осадков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, только за прошедшие сутки в городе выпало 25 сантиметров снега – 60% месячной нормы. Столичные власти мобилизовали дополнительные ресурсы для уборки улиц от снега. В работах задействовали 120 тысяч человек, 40 тысяч из которых были привлечены дополнительно, и примерно 14,2 тысячи единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники.

«Мы сделали все для того, чтобы город жил, работал в штатном режиме. Снег шел без конца, службы работали, городской транспорт двигался без всяких остановок. Особое внимание было уделено остановкам общественного транспорта, подходам к станциям метро, Московского центрального кольца, к особо значимым местам – больницам, поликлиникам, и, конечно же, очистке крыш», – цитирует Бирюкова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что продолжается очистка крыш снежных масс и сосулек. Места проведения работ огораживают. Горожан просят быть внимательными и не заходить за оградительные ленты.

По данным синоптиков, сегодня в столице осадков не будет, сквозь облака начнет просвечивать солнце. Днем термометры покажут от 7 до 9 градусов мороза.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»