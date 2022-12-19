Московские следователи ходатайствуют об аресте строителя, который забил молотком и поджег коллегу

Следственный комитет ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве коллеги, совершенном на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка ведомства.

Преступление было совершено 16 декабря в квартире жилого дома, расположенного на Палехской улице. «Между двумя мужчинами, распивающими спиртные напитки, произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов молотком в область головы, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Потерпевший 1984 года рождения был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался от полученных повреждений», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что перед смертью пострадавший смог сообщить очевидцам и врачам, кто совершил преступление. Выяснилось, что мужчины проводили ремонт в квартире, которая стала местом преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанному 51-летнему мужчине предъявлено обвинение.

Москва, Андрей Дорофеев

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