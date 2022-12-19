Рабочих придавило рухнувшими строительными лесами в Подмосковье

Несколько рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту травмирования рабочих в результате обрушения строительных лесов возле многоэтажного жилого дома в городе Краснознаменске. Количество пострадавших уточняется. В настоящее время рабочие госпитализированы, по предварительным данным их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В свою очередь, в прокуратуре Московской области сообщили, что Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проводит проверку в связи травмированием рабочих. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом.

Москва, Андрей Дорофеев

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