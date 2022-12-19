российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 декабря 2022, 13:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Рабочих придавило рухнувшими строительными лесами в Подмосковье

Несколько рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту травмирования рабочих в результате обрушения строительных лесов возле многоэтажного жилого дома в городе Краснознаменске. Количество пострадавших уточняется. В настоящее время рабочие госпитализированы, по предварительным данным их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В свою очередь, в прокуратуре Московской области сообщили, что Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проводит проверку в связи травмированием рабочих. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

СКР расследует пожар на месторождении в Иркутской области / Два ребенка погибли при пожаре в воронежском селе / На Ставрополье расследуют массовую гибель краснокнижных журавлей / Два человека погибли при пожаре на промплощадке в Ангарске / Правоохранители задержали третьего фигуранта дела о крупном пожаре в ТЦ «Мега Химки» / Тела двух взрослых и ребенка обнаружены в одном из коттеджных поселков Подмосковья / До 17 человек выросло число пострадавших в ДТП на «Золотом кольце» / По делу о крупном пожаре в ТЦ «Мега-Химки» задержаны прораб и сварщик

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, Следственный комитет России, ЧП в Подмосковье,