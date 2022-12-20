Полиция задержала москвичку, выбросившую собаку с пятого этажа

Столичные полицейские задержали женщину, выбросившую свою собаку из окна пятого этажа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В ОМВД России по району Южное Бутово через службу «02» от жителя дома, расположенного на улице Горчакова, поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Неравнодушный гражданин рассказал, что его соседка выбросила из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, собаку», – говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 31-летнюю местную жительницу. Женщина выкинула питомца, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Травмированного пса доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана экстренная помощь.

«Ветеринары сообщили, что повреждения у животного были тяжелые, однако правоохранители успели вовремя», – отметили в пресс-службе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как добавили в МВД, собаке уже нашли новых хозяев.

Москва, Андрей Дорофеев

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