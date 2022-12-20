Брокеры-аферисты выманили у своих клиентов около 24 миллионов рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, выдававших себя за брокеров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«Фигуранты обзванивали граждан, преимущественно пожилого возраста, и предлагали быстрый заработок на биржевых торгах на подконтрольных им инвестиционных площадках в Интернете. Введённые в заблуждение люди соглашались, после чего переводили суммы на указанный счёт, либо передавали через курьеров, либо отдавали напрямую злоумышленникам. Однако в дальнейшем аферисты сообщали потерпевшим, что сделки оказались убыточными, и присваивали вложенные ими деньги, переставая позже выходить на связь», – говорится в сообщении ведомства.

Столичные полицейские задержали одного из фигурантов в торговом центре на Ярославском шоссе в момент получения наличных от потерпевшего. Злоумышленником оказался 29-летний уроженец иностранного государства. Позже на съёмной квартире на улице Полины Осипенко был задержан его сообщник – 35-летний гражданин России.

В Татарстане, Краснодарском крае и Москве в отношении задержанных были возбуждены 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) которые соединены в одно производство. Потерпевшими выступают 11 человек, у которых было похищено около 24 млн рублей. Дело утверждённым обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

«Продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправных деяний. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство», – добавили в пресс-службе столичной полиции.

Москва, Андрей Дорофеев

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