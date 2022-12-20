российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 14:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Брокеры-аферисты выманили у своих клиентов около 24 миллионов рублей

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, выдававших себя за брокеров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«Фигуранты обзванивали граждан, преимущественно пожилого возраста, и предлагали быстрый заработок на биржевых торгах на подконтрольных им инвестиционных площадках в Интернете. Введённые в заблуждение люди соглашались, после чего переводили суммы на указанный счёт, либо передавали через курьеров, либо отдавали напрямую злоумышленникам. Однако в дальнейшем аферисты сообщали потерпевшим, что сделки оказались убыточными, и присваивали вложенные ими деньги, переставая позже выходить на связь», – говорится в сообщении ведомства.

Столичные полицейские задержали одного из фигурантов в торговом центре на Ярославском шоссе в момент получения наличных от потерпевшего. Злоумышленником оказался 29-летний уроженец иностранного государства. Позже на съёмной квартире на улице Полины Осипенко был задержан его сообщник – 35-летний гражданин России.

В Татарстане, Краснодарском крае и Москве в отношении задержанных были возбуждены 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) которые соединены в одно производство. Потерпевшими выступают 11 человек, у которых было похищено около 24 млн рублей. Дело утверждённым обвинительным заключением направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

«Продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправных деяний. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство», – добавили в пресс-службе столичной полиции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Полиция задержала москвичку, выбросившую собаку с пятого этажа / Московские следователи ходатайствуют об аресте строителя, который забил молотком и поджег коллегу / Оформляли липовые кредитные договоры: в московском метро задержаны две аферистки / Столичный суд приговорил бойца ММА Новоселова к 5 годам колонии за изнасилование / Суд продлил арест экс-замминитра транспорта РФ Токарева / Адвокат пыталась пронести в себе телефоны в московское СИЗО / Ревнивый москвич пытался заживо сжечь супругу / Московский дезинсектор ответит в суде за смерть женщины и ее внучки, отравившихся арбузом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика, ЧП в Москве,