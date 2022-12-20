Тракторист задавил мужчину при уборке снега в Коломне

Мужчина погиб в подмосковной Коломне под колесами расчищавшего снег трактора. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«19 декабря 2022 года утром на улице Астахова в городе Коломне водитель, управляющий погрузчиком-экскаватором, осуществляя услуги по чистке, складированию и погрузке снега, допустил наезд задним левым колесом на уборщика фирмы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего причинение смерти (ч.2 ст.216 УК РФ).

Следователем проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята необходимая документация. Трактористу избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Москва, Андрей Дорофеев

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