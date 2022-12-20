российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 14:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Тракторист задавил мужчину при уборке снега в Коломне

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Московской области

Мужчина погиб в подмосковной Коломне под колесами расчищавшего снег трактора. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«19 декабря 2022 года утром на улице Астахова в городе Коломне водитель, управляющий погрузчиком-экскаватором, осуществляя услуги по чистке, складированию и погрузке снега, допустил наезд задним левым колесом на уборщика фирмы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшего причинение смерти (ч.2 ст.216 УК РФ).

Следователем проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята необходимая документация. Трактористу избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: травмы при обрушении строительных лесов получили 15 рабочих / Рабочих придавило рухнувшими строительными лесами в Подмосковье / Налетчик с ножом и игрушечным пистолетом грабил салоны сотовой связи в Подмосковье / Шереметьевский грузчик, укравший из багажа 21 млн рублей, приговорен к условному сроку / Участники расстрела членов молдавской ОПГ арестованы в Подмосковье / Правоохранители задержали третьего фигуранта дела о крупном пожаре в ТЦ «Мега Химки» / Тела двух взрослых и ребенка обнаружены в одном из коттеджных поселков Подмосковья / По делу о крупном пожаре в ТЦ «Мега-Химки» задержаны прораб и сварщик

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,