Дело московского тренера-педофила направят в суд

В столице завершено расследование уголовного дела в отношении тренера спортивной секции, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе, расположенной на территории района Люблино, тренер, оставаясь на непродолжительное время с ребенком, систематически совершал в отношении него иные насильственные действия сексуального характера. Ребенок рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. В ходе предварительного следствия были установлены еще двое несовершеннолетних потерпевших», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, во время проведения следственных действий мужчина полностью признал свою вину. 53-летний фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п.«в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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