Мужчину зарезали в подмосковной электричке и выбросили на платформу

Полицейские задержали мужчину, зарезавшего пассажира электрички Дмитров – Москва. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

По данным правоохранителей, 19 декабря в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Лобня очевидец сообщил о том, что на платформе Депо двое неизвестных выбросили из вагона электрички мужчину без признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть гражданина в результате нанесения ему ножевых ранений в область живота и сердца.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в вагоне, и восстановили картину произошедшего.

«Установлено, что двое мужчин сели в электричку на станции Дмитров, в пути они распивали спиртные напитки. На станции Катуар в вагон зашёл потерпевший и присоединился к ним. Позже между пассажирами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс оппоненту ножевые ранения, а затем вместе с приятелем выбросил тело на ближайшей остановке», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в убийстве и другой участник конфликта задержаны.

Следкомитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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