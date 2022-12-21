Двое иностранцев присвоили оставленную в московском метро сумку с 340 тысячами рублей

Крупная сумма наличности оказалась в оставленной без присмотра сумке, которую в московском метро присвоили двое иностранцев. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«На станции метро «Хорошевская» Большой Кольцевой линии к полицейским патрульно-постовой службы обратилась 56-летняя жительница столицы. Она рассказала, что по неосторожности оставила на скамейке сумку с личными вещами и денежными средствами в размере более 340 тысяч рублей. Однако вернувшись на место, оставленный саквояж женщина не обнаружила», – говорится в сообщении ведомства.

В течение суток сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личности подозреваемых в краже. Двух уроженцев ближнего зарубежья задержали в Первом Пехотном переулке столицы.

Мужчины увидели оставленную без присмотра сумку, забрали ее и сели в электропоезд, следующий до станции «Деловой центр». Позже в одном из дворов Центрального округа они поделили между собой наличные.

Полицейские изъяли у задержанных более 317 тысяч рублей, остальную сумму злоумышленники успели потратить, а вещи потерпевшей выбросили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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