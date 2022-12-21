Женщине и ребенку внезапно стало плохо в частном московском бассейне

Женщина и ребенок почувствовали себя плохо во время плавания в одном из бассейнов в центре столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На ул. Большая Почтовая при занятии плаванием в частном бассейне резко ухудшилось состояние здоровья малолетнего ребенка и его матери. По предварительной информации, пострадавшие почувствовали резкий запах, после чего обратились за медицинской помощью, после чего доставлены в одну из столичных больниц», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Москва, Андрей Дорофеев

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