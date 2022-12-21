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Среда, 21 декабря 2022, 16:58 мск

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Мишустин открыл движение на основном участке Северного обхода подмосковной Лобни

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье сегодня было открыто движение по основному участку Северного обхода Лобни, что значительно разгрузит движение на выезде из этого города. В церемонии открытия принял участие глава российского кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сейчас мы открываем участок Северного обхода Лобни, включая путепровод через железную дорогу. Именно этот переезд многие годы был причиной больших заторов. Ну и, конечно, долгие ожидания в пробках портили людям настроение, срывали планы, создавали дополнительные издержки для предпринимателей. Теперь наконец город сможет облегченно вздохнуть, а время в пути до Москвы значительно сократится», – заявил Мишустин.

В рамках 1 этапа Северного обхода Лобни построен путепровод через железнодорожные пути Савеловского направления и участки дорог, соединяющих с дорогой Хлебниково – Рогачево – Луговая и Дмитровским шоссе. Это позволило ликвидировать железнодорожный переезд в районе улицы Батарейной, где пробки достигали 7-9 баллов.

На этом участке нет светофоров, движение организовано по трем полосам в каждую сторону. Выезд из города сократится с 1,5-2 часов до 20 минут. Более свободно смогут ездить порядка 150 тысяч человек.

«Город Лобня сегодня может вздохнуть, потому что теперь здесь есть два выезда, а раньше был один – со шлагбаумом. Рядом прилегает аэропорт Шереметьево, и движение было крайне затруднено, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. – Сегодня мы открываем 5 км Северного обхода Лобни. Также будут сделаны 2 развязки: одна – в 2023-м, другая – в 2024-м. В последнее время мы построили 55 путепроводов, потому что интенсивность железнодорожного движения настолько высока, что если шлагбаум опущен, то ты не можешь вовремя ни на работу приехать, ни с работы, ни в школу, ни нормально планировать свою жизнь».

Всего в рамках строительства Северного обхода Лобни предусмотрено три этапа работ. На втором построят транспортные развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе, реконструируют участок длиной 1,5 км на Дмитровке, увеличат количество полос до 4-х. Третий этап включает строительство съезда (1,1 км) в сторону аэропорта Шереметьево.

Общая протяженность дороги по основному ходу – 6,7 км, а вместе со съездами и участками реконструкции Дмитровского и Рогачевского шоссе – 16,3 км. Перспективная пропускная способность – свыше 120 тысяч автомобилей в сутки. Завершить работы планируют в конце 2024 года, это позволит полностью вывести транзитный транспорт из города.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Воробьев Андрей

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