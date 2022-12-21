Милитаризации экономики России не будет – Путин

Российские власти не будут заниматься милитаризацией страны и экономики. Об этом сегодня на заседании коллегии министерства обороны РФ заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы. Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать», – цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства добавил, что при этом будут совершенствоваться вооруженные силы и вся военная составляющая государства.

«Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решения задач, которые стоят в ходе специальной военной операции», – отметил он.

Москва, Андрей Дорофеев

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