Туманные перспективы: впереди – год полной неопределенности

Для России 2023-й станет годом полной неопределенности, что будет со страной в среднесрочной и долгосрочной перспективе на фоне жесткого противостояния с Западом. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, пока невозможно прогнозировать, сколько времени продлится специальная военная операция (СВО), от результатов которой во многом зависит будущее страны.

«Риски, которые мы имеем, связаны с возможностью дальнейшего затягивания СВО, которая, как многие надеялись, должна была закончиться еще в этом году, но очевидным образом растянется, как минимум, до весны следующего года. И нет никаких гарантий, что не затянется и до 2024 года», – считает Калачев.

В этой связи эксперт обратил внимание на экономическое давление Запада на Россию – Евросоюз принял уже 9-й пакет санкций. «Чем дольше будет продолжаться СВО, тем бОльшие издержки будет нести Россия, тем больше будет проблем, с которыми столкнется российское общество. Это и возможность второй волны мобилизации, и ухудшение социально-экономического положения. Это возможность новых человеческих потерь, которые могут увеличиваться и дальше. Ситуация социально-экономическая может ухудшаться. Проблема образа будущего, среднесрочных и долгосрочных перспектив России – сейчас в тумане», – пояснил он.

Калачев также отметил возможные риски, связанные с уехавшими за рубеж россиянами. «Есть серьезная проблема и серьезная возможность того, что уехавшие из России с началом СВО и вторая волна уехавших с началом частичной мобилизации, могут не вернуться. Более того, не исключен и новый исход, поскольку, если будет объявлен новый этап мобилизации, то можно предположить, что достаточно большое количество наших соотечественников постарается покинуть страну», – полагает эксперт.

«В общем, до нормализации очень и очень далеко. Последствия санкций растянуты во времени, мы их в полной мере еще не ощутили. Мы еще в полной мере не ощутили отсутствие понятных, ясных и позитивных перспектив. Сейчас общество живет краткосрочными перспективами, фактически одним днем. Вопрос в том, что все-таки будет со страной в среднесрочной и долгосрочной перспективе… Этот вопрос завис в воздухе. И в общем, если говорить про следующий год – это год полной неопределенности. Сейчас, думаю, никто не сможет дать точный прогноз, когда закончится СВО, а все остальное – производное от этого факта», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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