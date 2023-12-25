«Драматизм весь впереди»: накопившиеся в России отсроченные проблемы грозят обернуться бедой через 2-4 года

Главными рисками России в среднесрочном горизонте является «иранизация» с перспективой стать вассалом Китая на фоне отсутствия внутреннего стратегического планирования. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал глава Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев. По его оценке, в стране происходит имитация политической жизни без курса на развитие, и даже возможная ротация во власти после президентских выборов 2024 года не сильно повлияет на ситуацию.

«Не хотел бы нагнетать пессимизм, но, с одной стороны, в этом году экономика РФ оказалась более устойчивой, чем многие предполагали и, в принципе, никакие катастрофические прогнозы не сбылись. Экономический кризис не разразился, не перерос ни в социальный, ни политический. С другой – есть проблема отсроченного эффекта: и санкции, и смена приоритетов в экономике. Сейчас видим даже рост ВВП, но за счет оборонки в первую очередь. Видим увеличение доходов населения, но за счет выплат мобилизованным и их семьям. Вопрос не в том, что нынешняя ситуация драматическая. Думаю, драматизм весь впереди. Собственно говоря, мы все дальше уходим от нормализации», – пояснил Калачев.

Политолог обратил внимание, что нет развития в производстве товаров для широких слоев населения и в улучшении качества медицины и образования. «Вопросы о том, что будет с потребительским рынком, российской культурой, образованием, здравоохранением, – они, к сожалению, повисают в воздухе. Понятно, что приоритет сейчас – это геополитика, СВО, победа во что бы то ни стало… Но что дальше? Мне кажется, что настоящие проблемы мы увидим через 2-3, максимум, 4 года. Переход количества в качество, рано или поздно, состоится. Сейчас идет процесс накопления того самого количества изменений не в лучшую сторону во многих сферах нашей жизни. А вот дальше начнутся настоящие трудности, потому что с точки зрения конкурентоспособности, способности создать условия для развития каждого с точки зрения открытия миру, взаимоотношений с разными странами – мы очень много потеряли. Да, мы приобрели партнерские отношения с Китаем, но роль младшего партнера на будущее с учетом того, что перспективы китайской экономики весьма и весьма проблематичны, – это, наверное, не та роль, которую заслуживает наша великая страна», – подчеркнул он.

Говоря о прогнозах на 2024 год, Калачев выделил сокращение горизонта планирования в условиях специальной военной операции. «Многое будет определять ситуация в СВО. Допустим, что там даже произойдет перелом не в пользу Украины. А что дальше? Встанет вопрос, что нужно вкладывать очень много денег в новые территории, социализировать, трудоустраивать, реабилитировать людей, вернувшихся с фронта. Сейчас все при деле – СВО наполнила смыслом жизнь многих людей, и ВПК работает на СВО, та часть населения, которая не имела возможности зарабатывать деньги, получает эту возможность пусть даже с автоматом в руках. Но что потом? Не будет ли потом ломки, когда выяснится, что денег этих никто платить не собирается, их просто нет? Сейчас понятно, движение – всё, конечная цель – ничто. Мы в процессе, и он создает смыслы. Но процесс подходит к своему логическому завершению. Как будет выглядеть мирная Россия будущего? Этот вопрос, мне кажется, остается открытым», – уточнил он.

«В этом смысле будущее в тумане. Горизонт планирования скатился – фактически живем от понедельника до понедельника, или до Нового года или до следующего. Тут трудно говорить о стратегическом планировании... В среднесрочной, долгосрочной перспективе Россия может стать просто вассалом Китая со всеми вытекающими последствиями», – отметил эксперт.

В этой связи политолог назвал главным риском «иранизацию» России. «В Иране произошла исламская революция и какая-то часть общества там вполне всем довольна, но что касается всех остальных – возникают проблемы. А мы общество стареющее, средний возраст россиян подходит к 42 годам, пенсионеров будет всё больше… И как в дальнейшем государство будет выполнять свои социальные обязательства, какие в дальнейшем получит возможности молодежь? Вообще когда-нибудь молодое поколение сможет определять правила, по которым живет страна или мы обречены на геронтократию? Это на самом деле серьезная проблема», – констатировал Калачев.

«Случится ли что-то катастрофическое в ближайшие месяцы? Нет, наверное, не случится. Но за жизнь будущих поколений, за детей и внуков реально тревожно, потому что наследство они могут получить, мягко говоря, своеобразное. А все будущие проблемы и ранее закладывались, в основном, в последние годы. И встает в полный рост не вопрос выживания – человек ко всему приспосабливается и может выжить в любых условиях. Здесь вопрос исторических перспектив, которые пока абсолютно неочевидны. Мечты о том, что мы возродим Российскую империю в ее прежнем виде или воссоздадим СССР 2.0, но это же риторика. Реальность на самом деле совершенно иная. Самое главное, конечно, что не случилось плохого, но это не значит, что все проблемы отпали сами собой. Они просто перенесены на ближайшее, среднесрочное или отдаленное будущее», – отметил политолог.

По его мнению, проблемы усугубляются на фоне имитации политической жизни. «Если нет реальных дел, развивай пиар-отдел. Давайте обсуждать, зарегистрируют или нет Андрея Богданова на выборах в президенты, уйдет Михаил Мишустин – не уйдет, кто будет вице-премьер и так далее. Принципиально ничего не поменяется, даже если произойдут отдельные кадровые перестановки. Четно говоря, не верю в серьезную перезагрузку системы. Люди с возрастом становятся все более и более консервативными. А поскольку все определяет президент, есть привычная для него конфигурация: зачем ломать то, что работает…» – считает Калачев.

Эксперт таже полагает, что повестка развития вообще не является приоритетом для власти, есть только геополитические амбиции. «Мы прекрасно понимаем, что будет происходить секвестирование бюджетов региональных и местных, отказ от тех или иных программ развития и, кстати, мы уже давно не слышим про нацпроекты. В общем, есть ситуативное реагирование и надежда на русский «авось». Вот «авось» на самом деле – это мне кажется ключевое. Авось как-то все утрясется, и оно действительно утрясается, люди приспосабливаются. Но я не верю в то, что с точки зрения социально-экономического развития в нынешних условиях возможен какой-то российский прорыв, который нам обещали на прошлых президентских выборах. Эта тема уже забыта и заброшена. Сейчас будет сохранение того, что есть. Главное, чего хотят люди – не было бы хуже. Ситуация очень похожа на больного человека, который принял таблетки, на время облегчающие его состояние, но никак не лечащие», – уточнил он.

«В конце концов, может, естественным образом все преобразуется в дальнейшем. Качели могут качнуться, условно говоря, в другую сторону – от архаики к прогрессу. Но остается вопрос: кто, как, когда? Есть же, в конце концов, рациональные люди у власти, есть прагматично настроенные, не слишком идеологизированные, которые все понимают… Поживем – увидим», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube