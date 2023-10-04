Накануне выборов президента РФ: эксперт назвал главный запрос общества к власти

Россия входит в президентскую избирательную кампанию в условиях консолидации вокруг флага с готовностью поддержать план победы действующего главы государства Владимира Путина. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, даже в условиях экономических проблем, девальвации рубля и роста цен ждать кадровой революции наивно.

«Несмотря на все сложности, связанные с курсом рубля, накопившимися последствиями санкций, со сложностями социально-экономического развития, ничто не помешает стране избрать Владимира Владимировича Путина президентом еще на один срок», – полагает Калачев.

Политолог обратил внимание, что сейчас «главные ожидания россиян связаны не с образом отдаленного будущего, а со среднесрочными и краткосрочными перспективами». «Здесь запас прочности у страны ещё есть. Понятно, что Путин безальтернативен. Большинство сограждан считает, что надо дать ему возможность завершить начатое. Понятно также, что сейчас работает эффект «болеем за наших», эффект объединения вокруг флага. Так что, собственно говоря, не вижу каких-либо серьезных проблем тем более, что с точки зрения определения какой-то доминанты этой кампании», – пояснил он.

«Все выстраивается логично даже по отношению к прошлому – помните, ранее «план Путина» звучал очень просто: план Путина – это победа России. Вот сейчас этот слоган заиграл новыми красками. Думаю, здесь как раз есть прекрасная возможность не уходить в детали, а сосредоточиться на самом главном: Россия особая страна-цивилизация находится в кольце врагов, и мы должны этому что-то противопоставить. Вернуть все на несколько лет назад уже не получится, нам остается только двигаться дальше. Нужна мобилизация по всем направлениям, необходима общественная солидарность, единство. Все это прозвучит. И думаю, что все это будет выглядеть для большинства россиян вполне убедительно – пока мы едины, мы непобедимы. А единство мы должны продемонстрировать как раз на примере выборов президента», – подчеркнул Калачев.

По его мнению, девальвация рубля, рост цен и другие экономические проблемы не окажут существенного влияния на предстоящую избирательную кампанию. «Сколько людей в России понимают связь между курсом доллара и уровнем цен или нуждается в долларах или евро, чтобы поехать отдохнуть за рубеж? Думаю, что бОльшая часть людей не видит прямой связи – это раз. А во-вторых, что немаловажно, бОльшая часть нашего населения не является, скажем так, потребителями каких-то премиальных товаров, не особо потребляет товары импортные, а что касается продовольственного набора базового, то здесь все обстоит довольно благополучно. Так что надежды тех, кто думает, что экономическая ситуация может как-то изменить отношение к власти пока тщетны. Я не вижу никаких рисков вообще», – отметил эксперт.

Как считает Калачев, в такой ситуации кадровые перестановки в правительстве или на других ключевых постах вряд ли реальны. «Перестановки возможны только на втором этаже. Что касается ключевых фигур, все останутся на своих местах. Понятно и очевидно, что с возрастом кадровая политика становится более консервативной у людей. Есть привычные уже кадры, которые в целом справляются. Зачем ломать то, что работает? Коней на переправе не меняют. Собственно, из этого и исходим, что коней на переправе менять, видимо, не будут. Правительство в целом справляется и причин для недовольства президента вроде бы нет. Ну а что касается каких-то второстепенных перестановок, есть, понятно, политика кадровой ротации, тут тоже ничего абсолютно нового», – уточнил политолог.

«Более того, если говорить об омолаживании, думаю, что как раз вот в низших эшелонах власти работают люди вполне молодые. Другое дело, что наша элита стареет – те, кто принимает решения. То есть, исполнители молодеют, вершители стареют, но никакой особой проблемы нет. И как мне представляется, ждать какую-то кадровую революцию было бы наивно», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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