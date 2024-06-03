Интрига сохраняется: на сентябрьских выборах в России возможны сюрпризы в нескольких регионах

На сентябрьских выборах в России возможны сюрпризы на Алтае, в Марий-Эл, Хабаровском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Политической экспертной группы, основатель Партии любителей пива Константин Калачев. По его оценке, предстоящий единый день голосования (ЕДГ) в целом пройдет спокойно и станет первым этапом подготовки к выборам в Госдуму 2026 года.

«В довыборах в Госдуму в этом году никакой интриги нет – все согласованные кандидаты. Выборы глав субъектов федерации – сомневаюсь, что там есть какая-то интрига. А вот выборы в заксобрание в 13 субъектах и муниципальные выборы могут быть интересными. У нас, собственно говоря, чем ниже уровень выборов, тем больше конкуренция. Чем выше уровень выборов, тем ниже конкуренция», – пояснил Калачев.

Как полагает политолог, сюрпризы возможны в нескольких регионах. «Самые интересные выборы будут в республике Алтай. Там есть местные элиты, выборы конкурентные, открытые, честные. Поэтому, что касается Эл Курултая республики Алтай, там реальная борьба наверняка будет. Могут быть интересными выборы в республике Марий-Эл. Там тоже есть и элиты, и конкуренция, и ситуация не совсем управляемая. Если на выборах в республике Тыва ясно, что «Единая Россия» получит 90%, если не 99%, в Марий-Эл это неочевидно. Возможно, Хабаровский край преподнесет сюрприз», – отметил эксперт.

Политолог не исключил, что интриги «с некоторыми оговорками» могут быть также в Кабардино-Балкарии (КБР) и Карачаево-Черкесии (КЧР), «если вдруг там случится какой-то разброд и шатания, раскол элит, что пока неочевидно».

«В Татарстане, Тыве, Брянской, Тульской, Волгоградской областях сюрпризов можно не ждать. Как и в Москве с Мосгордумой все понятно и предсказуемо. Москва хорошеет и хорошеет, а кандидаты власти займут все округа – это абсолютно ясно и понятно. Для непредсказуемости нужен либо внутренний раскол сверху, либо протестные настроения снизу. В Москве нет ни того, ни другого, поэтому какие там сюрпризы…» – уточнил Калачев.

По его оценке, выборы-2024 станут тренировкой перед избирательной кампанией в Госдуму через два года. «Думаю, что в этот раз «Единая Россия» получит рекордные результаты. Ещё выше результаты будут в 2025 году. Это будет нас готовить к выборам в Госдуму в 2026 году. Кстати, сегодня мы получили данные общероссийского опроса Russian Field. Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, Партия любителей пива получила бы 4,3% голосов», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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