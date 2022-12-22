Подростка убило в Подмосковье упавшим с крыши снегом

В Подмосковье 13-летний мальчик погиб в результате падения на него снега с крыши частного дома. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Предварительно установлено, что 21 декабря вечером мальчик находился на придомовой территории частного дома, расположенного в одной из деревень городского округа Красногорск. В какой-то момент на ребёнка с крыши упала насыпь снега, засыпав его. Прибывшая по вызову бригада «скорой помощи», проведя реанимационные мероприятия, констатировала смерть мальчика», – говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователями произведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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