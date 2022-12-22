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Четверг, 22 декабря 2022, 12:28 мск

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Подмосковный суд приговорил «авторитета» к двум годам колонии за пропаганду экстремистского движения

Волоколамский городской суд вынес обвинительный приговор 35-летнему уроженцу Абхазии за пропаганду в СИЗО идей признанного в России экстремистским движения «АУЕ»*. Об этом сообщила сегодня пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый, будучи следственно-арестованным по подозрению в совершении серии краж и содержащийся под стражей в следственном изоляторе, имея статус криминального авторитета, участвовал в международном общественном движении «АУЕ»*, которое признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

* – Движение «АУЕ» (Арестантский уклад един) 17 августа 2020 года признано Верховным судом РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории страны.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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