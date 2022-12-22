В Подмосковье убийцу задержали через сутки после обнаружения фрагмента расчлененного трупа

Подмосковные правоохранители задержали по подозрению в убийстве ранее судимого местного жителя. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 30 ноября 2022 года в квартире, расположенной по улице Терешкова в городе Мытищи, при совместном распитии спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. В ходе развития ссоры мужчина нанес потерпевшему удар ножом в область груди, в результате которого тот скончался на месте происшествия», – новорится в сообщении ведомства.

На следующий день мужчина перенес тело потерпевшего на балкон, где оставил на 5 дней. Затем он расчленил труп и избавился от останков.

«21 декабря фрагмент тела потерпевшего был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, после чего в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность обвиняемого к совершенному преступлению и задержать его», – добавили в следуправлении.

В ходе допроса мужчина рассказал следователю об обстоятельствах преступления и признал свою вину. Установлено, что ранее он был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ (убийство).

Москва, Андрей Дорофеев

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