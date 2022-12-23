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Пятница, 23 декабря 2022, 10:18 мск

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Более 300 многоквартирных домов восстановили на Донбассе столичные коммунальщики

Столичные коммунальщики восстановили в Луганской и Донецкой народных республиках более 300 много квартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В рамках заключенных соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики проведены работы по восстановлению 225 многоквартирных домов в Донецке и 80 – в Луганске и городе Счастье. Все здания в настоящее время полностью подготовлены к отопительному сезону», – цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

По его словам, в работах задействовали более 4,5 тыс специалистов компаний и организаций Москвы и свыше 600 единиц различной техники.

«В каждом многоквартирном доме провели целый комплекс работ: обновили кровли, фасады и входные группы, заменили окна. При необходимости выполнили ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации. Некоторые объекты потребовали проведения капитального ремонта, в том числе силами столичных специалистов был проведен ремонт ряда поврежденных квартир», – отметил заместитель мэра.

Он добавил, что один из основных этапов подготовки зданий к зимнему периоду – опрессовка и замена вышедших из строя сетей отопления, ремонт котельных.

«В Донецке в некоторых случаях из-за отсутствия необходимого количества воды гидравлические испытания проводили с помощью пожарных машин. В общей сложности в ДНР и ЛНР выполнили опрессовку почти 1,2 тыс км теплосетей», – рассказал Бирюков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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