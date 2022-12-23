Гастарбайтер с ножом напал на прохожую в Подмосковье

Грабитель ранил ножом 20-летнюю девушку в подмосковном поселке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что в тёмное время суток возле одного из домов на улице Городок-17 рабочего посёлка Большие Вязёмы злоумышленник напал на 20-летнюю местную жительницу. Схватив девушку за рукав куртки, он потребовал отдать ему деньги и мобильный телефон. Потерпевшая попыталась вырваться и убежать, но нападавший достал из кармана нож и ударил её в плечо», – говорится в сообщении ведомства.

Забрав телефон пострадавшей, мужчина скрылся. Ущерб составил свыше 9 тысяч рублей. Раненая девушка обратилась в больницу.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и в течение нескольких часов недалеко от места нападения задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний уроженец ближнего зарубежья.

В ходе личного досмотра в кармане его куртки обнаружили нож, предположительно, использовавшийся при нападении, а также похищенный гаджет, который был возвращён законной владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Одинцовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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